Hàng chục thanh niên mang dao kiếm hỗn chiến: Tối 28/6, từ nguồn tin báo của người dân, các đội nghiệp vụ công an tỉnh Đắk Lắk đã chặn đứng cuộc hỗn chiến của hàng chục thanh niên ở khu vực đường A Ma Sa, phường Tự An. Lực lượng công an đã tạm giữ nhiều người trong đó có hai đối tượng chủ mưu là Nguyễn Khoa và Thái Phi Trung để phục vụ công tác điều tra. : Tối 28/6, từ nguồn tin báo của người dân, các đội nghiệp vụ công an tỉnh Đắk Lắk đã chặn đứng cuộc hỗn chiến của hàng chục thanh niên ở khu vực đường A Ma Sa, phường Tự An. Lực lượng công an đã tạm giữ nhiều người trong đó có hai đối tượng chủ mưu là Nguyễn Khoa và Thái Phi Trung để phục vụ công tác điều tra.