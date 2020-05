Nóng 24h: Làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra mà còn tăng ga, hất CSGT lên nắp capo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Trần Trọng Phi (SN 1987, ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) về tội “chống người thi hành công vụ”.