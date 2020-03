Nóng 24h: Liên tiếp phá 2 vụ vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp

3. Sẽ khởi tố vụ chồng bạo hành, ép vợ quan hệ tình dục: Ngày 13/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng,Tây Ninh cho biết, đã có kết quả giám định thương tật đối với chị L.T.S. bị chồng bạo hành, ép quan hệ tình dục. Theo đó, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị S. do thương tích gây nên là 4%; kết luận giám định pháp y về tình dục với màng trinh rách cũ, giãn rộng… Ảnh: Chị S. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân