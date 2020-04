Nóng 24h: Lĩnh án vì tát cảnh sát ở chốt kiểm dịch Covid-19

Công an huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết đã bắt được Phan Ênh (quê An Giang) - đối tượng đã thực hiện vụ giật 2 sợi dây chuyền tại một tiệm vàng trên địa bàn. Theo Công an huyện Củ Chi, sau khi thực hiện vụ giật dây chuyền tại tiệm vàng Ánh Hằng trên địa bàn xã Trung An, đối tượng chạy sang địa bàn xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi lẩn trốn. Trong lúc di chuyển, Phan Ênh đã bị camera an ninh ghi hình. Từ những manh mối này, công an đã tiến hành truy tìm và bắt giữ đối tượng.