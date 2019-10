Nóng 24h: Lộ kẻ giấu mặt trong vụ khủng bố ở Cục thuế Bình Dương

Lisa Phạm tên thật là Phạm Thị Anh Đào, sinh năm 1979 tại TP.HCM, hiện đang định cư tại Mỹ. Nhiệm vụ của Lisa Phạm trong tổ chức khủng bố này là kích động khủng bố, phá hoại manh động chống phá Việt Nam. Tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Lisa Phạm về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 BLHS Việt Nam. Trong ảnh: Vụ nổ ở Cục thuế Bình Dương.