Nóng 24h: Lời khai bất ngờ của kẻ đổ xăng thiêu sống người yêu

1. Vụ đổ xăng thiêu sống người yêu ở Vĩnh Phúc: Liên quan tới vụ án đổ xăng thiêu người khiến 2 người phụ nữ bị bỏng nặng xảy ra ngày 20/3 tại phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tại cơ quan Công an, bước đầu Dương Tiến Định (SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm, nên đã đổ xăng thiêu chị H. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và tài liệu xác minh ban đầu, ngày 21/3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Giết người và huy động lực lượng điều tra. Sau 6 ngày khẩn trương vào cuộc, cơ quan công an đã bắt tạm giam đối tượng Dương Tiến Định (SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi “Giết người". Trong ảnh: Đối tượng Định. 2. Chồng đâm chết vợ rồi tự sát: Khoảng 14h ngày 29-3 tại cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, vợ chồng Nguyễn Nam Hải (34 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hải đã dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Hải tự đâm vào người mình để tự sát. (Ảnh: CAND) 3. Phụ huynh vào trường đánh giáo viên thực tập đang mang thai: Ngày 30/3, thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) về tội “Làm nhục người khác” theo điều 155, Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Giáo viên thực tập H. được điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An. Bà Phan Thị Nghĩa là người đã đánh, kéo tóc, bắt giáo sinh P.T.H (SN 1997) quỳ xin lỗi con trai mình vào sáng 22/3 tại lớp 5 tuổi E, Trường Mầm non Việt – Lào, TP Vinh. Tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Nghệ An, qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ kết luận, bệnh nhân H. có hiện tượng bóc tách nhẹ, biểu hiện dọa sảy thai. Trong ảnh: Trường mầm non Việt – Lào nơi xảy ra sự việc. 4. Vụ nhà báo Lê Duy Phong: Liên quan đến vụ nhà báo Lê Duy Phong, nguyên Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị khởi tố vì tội "Cưỡng đoạt tài sản" của ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái 200 triệu đồng và của một cá nhân 50 triệu đồng, theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái: Không đủ căn cứ xác định Lê Duy Phong chia tiền cho 26 phóng viên, nhà báo… 5. Vụ phá rừng ở Quảng Nam: Ngày 30/3, Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Hủy hoại rừng" xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ sông Kôn, huyện Đông Giang. Trong ảnh: Cây rừng vừa mới đốn hạ chưa kịp chuyển đi. Tại hiện trường, 33 cây rừng bị chặt hạ, lượng gỗ thiệt hại hơn 45 m3 (từ nhóm III đến nhóm VII). Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, tình trạng phá rừng tại khu vực này diễn ra từ nhiều tháng qua. Ngày 8/3, Công an huyện Đông Giang bắt quả tang Vũ Văn Trứng và Vũ Văn Cưng, ở xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang có hành vi khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng phòng hộ sông Kôn. Ngoài ông Trứng và ông Cưng còn có 3 người khác tham gia vụ phá rừng này. 6. Đại gia thủy sản bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng: Ngày 30/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Bá Tòng (thường gọi Tòng “Thiên mã”, 44 tuổi, Giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) và bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 5 ngày./.

