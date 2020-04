Nóng 24h: Lời khai các đối tượng vụ dùng súng cướp cửa hàng bách hóa

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1967, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.