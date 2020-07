Nóng 24h: Lời khai của kẻ đâm người trọng thương rồi bỏ trốn

Trước đó, đầu tháng 5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cung cấp, đề nghị truy tố 18 bị can trong vụ án Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ") xả súng khiến 5 người chết, nhiều người bị thương xảy ra ngày 29 và 30/1. Trong số 18 người bị đề nghị truy tố, Phạm Thanh Tâm (Tý "bà dòm") bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: Đối tượng Tuấn và Thanh Tâm (tức Tý Ba Dòm, ảnh phải).