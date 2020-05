Nóng 24h: Lời khai của kẻ giết người, giả chết để trục lợi bảo hiểm

Cựu Thượng tá Công an Hòa Bình phủ nhận câu kết nâng điểm thi: Ở một diễn biến khác của phiên tòa bị cáo Khương Ngọc Chất (SN 1975) - cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình. Cựu thượng tá công an cho rằng, mình không phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, cũng không thực hiện các hành vi vi phạm như cơ quan tố tụng truy tố. Trước đó, theo cáo trạng, bị cáo Khương Ngọc Chất bị cáo buộc đưa thông tin 10 thí sinh là con em trong ngành Công an, nhờ Mạnh Tuấn nâng điểm. Kết quả, các thí sinh này đều được nâng điểm trong từ 2 – 4 môn thi. Trong ảnh: Các bị cáo tại tòa.