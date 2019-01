Nóng 24h: Lời khai của kẻ sát hại, hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở Lạng Sơn

1. Vụ sát hại, hiếp dâm bé gái 12 tuổi: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lý Văn Cao (SN 1973, trú tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giết người. Tại cơ quan điều tra, Lý Văn Cao khai nhận đêm 10/1, sau khi uống rượu say đã lẻn vào nhà của nạn nhân rồi trốn xuống gầm giường. Khoảng nửa đêm, khi nạn nhân đã ngủ say, đối tượng chui ra, siết cổ nạn nhân cho đến khi tắc thở rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, Cao xóa dấu vết rồi rời khỏi hiện trường. 2. Cha giao nhầm con gái 9 tuổi cho “yêu râu xanh”: Khoảng 12h ngày 10/1, Nguyễn Trọng Tải ( SN 1986, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) tới nhà anh C. chơi. Lúc này vì có việc bận phải ra ngoài nên anh C nhờ Tải trông nhà và con gái. Khi anh C. ra ngoài, Tải rủ cháu M.A (SN 2010, con gái anh C.) sang nhà ông bà nội cháu để chơi. Tại đây, thấy không có ai ở nhà, Tải bồng bé A. lên giường và có hành vi hiếp dâm bé gái. (ảnh minh họa) 3. Vụ giết phụ nữ, trốn xuống tàu làm ngư phủ: Liên quan vụ một người phụ nữ bị sát hại ở Phú Quốc, thông tin trên Zing cho biết, để xác định được nghi can, cơ quan chức năng đã kiểm tra camera an ninh dọc những tuyến đường chính ở Phú Quốc thì phát hiện xe máy của nạn nhân được một thanh niên chạy về dãy nhà trọ gần khu vực có nhiều tàu cá. Kiểm tra phòng trọ, cơ quan điều tra thu hồi xe máy của nạn nhân và xác định được nghi can là Nguyễn Minh Động (ảnh) 26 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM. (ảnh: Zing) Trưa 11/1, khi biết Động đang trên tàu KG 93999-TS, cơ quan điều tra cùng cảnh sát biển lên tàu CSB 2001 ra khu vực cách Mũi Hanh (Phú Quốc) khoảng 45 hải lý. Hơn 21h cùng ngày, Động được đoàn công tác đưa về Hải đội 401 để làm việc với cơ quan điều tra. (ảnh: Zing) 4. Đâm chết người khi giúp bạn giải quyết mâu thuẫn: Ngày 11/1, giữa ông Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Vũ Hoàng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Đến 22h30 cùng ngày, Hoàng gọi điện cho Lê Văn Minh (21 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) là bạn thân, kể sự việc rồi cả 2 đi đến nhà ông Nhàn để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai thanh niên xảy ra xô xát với ông Nhàn. Lúc này, Minh cầm dao đâm ông Nhàn gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. 5. Bị em ruột đâm chết vì bênh con: Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Huỳnh Công Hồng, 36 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Huỳnh Công Khanh, là anh ruột của bị can./.

