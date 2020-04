Nóng 24h: Lời khai của nghi can sát hại Hiệu phó trường Cao đẳng

ạng sáng 20/4, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Vinh, Nghệ An bất ngờ kiểm tra căn phòng thuộc tầng 4 một khách sạn ở phường Quán Bàu, TP Vinh, phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 0,3g hồng phiến và 0,1g ma túy đá.