Nóng 24h: Lời khai của nghi phạm bắn chết chủ nhà nghỉ

Liên quan đến vụ sát hại chủ nhà nghỉ Phương Anh tại Hà Giang, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bàn giao 5 đối tượng nghi vấn cho Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra vụ việc. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang và các đơn vị liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ, truy tìm vũ khí gây án và làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để sớm đưa ra truy tố, xét xử.