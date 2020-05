Lên mạng khoe bốc đầu xe, nhận 4,2 triệu tiền phạt: Công an huyện Hoài Đức vừa tuyên phạt N.Đ.H (trú tại Lại Yên, Hoài Đức) về hành vi không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển… với số tiền 4,2 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định H là người điều khiển xe đi bằng một bánh tại đường liên xã An Khánh, Lại Yên, Hoài Đức trong một clip trên tài khoản Facebook H.B. : Công an huyện Hoài Đức vừa tuyên phạt N.Đ.H (trú tại Lại Yên, Hoài Đức) về hành vi không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển… với số tiền 4,2 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định H là người điều khiển xe đi bằng một bánh tại đường liên xã An Khánh, Lại Yên, Hoài Đức trong một clip trên tài khoản Facebook H.B.