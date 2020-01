Nóng 24h: Mánh khóe của 2 đối tượng làm bánh cần sa bán cho dân nghiện

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia phá thành công Chuyên án 120H, bắt quả tang đối tượng Trần Trọng Tình (sinh năm 1994), ở xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua Hương Sơn, Hà Tĩnh về Thanh Hóa tiêu thụ. Cũng trong ngày 15/1, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Hoài Nam (sinh năm 1974), ở Nghệ An vận chuyển 10 bánh heroin từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.