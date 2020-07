Khởi tố 3 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lào Cai: Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Phạm Văn Phong (SN 1988), Nguyễn Văn Hữu (SN 1988) cùng trú tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Ngọc Khánh (SN 2000, trú tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). : Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Phạm Văn Phong (SN 1988), Nguyễn Văn Hữu (SN 1988) cùng trú tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Ngọc Khánh (SN 2000, trú tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).