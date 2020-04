Nổ súng bắt đối tượng đang giao lượng ma túy lớn lúc nửa đêm: Ngày 23/4, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án buôn bán ma túy. Bắt một đối tượng là người Lào và nhiều đối tượng khác. Đặc biệt, trong quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng công an phải nổ súng để trấn áp các đối tượng cảnh giới trong khi trinh sát đã áp sát và quật ngã đối tượng người Lào. : Ngày 23/4, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án buôn bán ma túy. Bắt một đối tượng là người Lào và nhiều đối tượng khác. Đặc biệt, trong quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng công an phải nổ súng để trấn áp các đối tượng cảnh giới trong khi trinh sát đã áp sát và quật ngã đối tượng người Lào.