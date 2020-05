Nóng 24h: Mâu thuẫn bán “cỏ Mỹ” 25 đối tượng dùng hung khí đánh nhau

6. Công an làm việc với bố cháu bé 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Vụ việc xảy ra vào ngày 15/5 tại một gia đình ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Cháu bé L.G.B, 2 tháng tuổi bị thương ở chân liên tục quấy khóc. Sau đó, cháu bé được đưa đến cơ sở y tế thăm khám thì phát hiện bị gãy chân. Liên quan sự việc, công an huyện Bù Đốp đã mời ông S (31 tuổi)- cha cháu bé lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông S khai, do vào ban đêm sơ ý dẫm phải chân con. Trong ảnh: Cháu B và bài đăng trên mạng