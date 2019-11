Nóng 24h: Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên lĩnh án 20 năm

Khoảng 17h ngày 21/11 Công an Đô Lương bắt giữ hai nghi can Phan Văn Hùng, Đậu Trọng Hùng về hành vi cướp giật tài sản. Đấu tranh mở rộng chuyên án, bước đầu hai nghi can khai nhận, từ tháng 6 đến tháng 11/2019 cả hai đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường (chủ yếu là dây chuyền vàng) trên địa bàn các huyện Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và TP.Vinh. Ảnh: Tang vật của vụ án.