Bắt đối tượng bị truy nã vì mua bán trái phép chứng từ: Ngày 29/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bàng (SN 1964, quê quán tại xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) đang bị truy nã về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".