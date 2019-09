Nóng 24h: Nam sinh lớp 10 bị đâm tử vong trước ngày khai giảng

4. Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan: Sáng 5/9, tại trụ sở UBND phường Ninh Giang, ông Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, đã nói lời xin lỗi và cải chính người bị bắt giam oan 38 năm trước là ông Trần Bê (62 tuổi, ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà). Ông Bê bị Công an tỉnh Phú Khánh (nay là Công an tỉnh Khánh Hòa) khởi tố, bắt giam oan về tội giết người vào năm 1981, đến ngày 25/9/1984 mới được thả tự do./.