Lái ô tô đi trộm chó: Sáng 7/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng đi xe ô tô, sử dụng súng điện để trộm 14 con chó. Khoảng 2h sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm trên địa bàn, công an xã Phú An, thị xã Bến Cát phát hiện một xe ô tô tại đoạn đường thuộc ấp Bến Giảng có nhiều dấu hiệu khả nghi. Công an xã đã tiến hành dừng xe. Hốt hoảng, 1 đối tượng lao ra khỏi xe chạy trốn vào vườn cao su, nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ. : Sáng 7/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng đi xe ô tô, sử dụng súng điện để trộm 14 con chó. Khoảng 2h sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm trên địa bàn, công an xã Phú An, thị xã Bến Cát phát hiện một xe ô tô tại đoạn đường thuộc ấp Bến Giảng có nhiều dấu hiệu khả nghi. Công an xã đã tiến hành dừng xe. Hốt hoảng, 1 đối tượng lao ra khỏi xe chạy trốn vào vườn cao su, nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.