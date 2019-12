Nóng 24h: Nghi phạm bỏ chất độc vào trà sữa gây chết người khai gì?

1. Vụ đầu độc ở Thái Bình: Ngày 31/12, cơ quan Công an tỉnh Thái Bình chính thức thông tin về vụ việc. Theo đó, tại CQĐT, Lại Thị Kiều Trang khai nhận ban tìm mua chất Xyanua trên mạng với ý định tự tử vì từ chối tình cảm. Tuy nhiên, do ghen tuông với chị họ là Đ.T.H.Y. (30 tuổi) nên Trang lên kế hoạch sát hại người phụ nữ này. Trong ảnh: Nghi can Lại Thị Kiều Trang.