Khởi tố đối tượng đâm trọng thương bạn cùng phòng trong khu cách ly: Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm gia đối với Lê Duy Điệp (SN 1994, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên) về tội “ Cố ý gây thương tích” theo điều 134 Bộ luật hình sự. Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chuyện đổ rác trong phòng tại khu cách ly, Điệp đã dùng dao đâm anh Nhân trọng thương. : Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm gia đối với Lê Duy Điệp (SN 1994, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên) về tội “ Cố ý gây thương tích” theo điều 134 Bộ luật hình sự. Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chuyện đổ rác trong phòng tại khu cách ly, Điệp đã dùng dao đâm anh Nhân trọng thương.