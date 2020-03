Nóng 24h: Nghi phạm sát hại dã man nữ sinh ở Hải Phòng sa lưới

Công an Cần Thơ bắt nhóm đối tượng giữ người trái pháp luật: Công an TP. Cần Thơ đang làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ngày 26/3 tại số nhà A 2/9, khu dân cư An Thới, đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Qua điều tra ban đầu, 4 bị hại vay nợ của Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Hero) với số tiền khoảng 7 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ nên trốn về TP. Cần Thơ. Sau đó, các đối tượng đến truy tìm, khống chế, đòi nợ. : Công an TP. Cần Thơ đang làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ngày 26/3 tại số nhà A 2/9, khu dân cư An Thới, đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Qua điều tra ban đầu, 4 bị hại vay nợ của Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Hero) với số tiền khoảng 7 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ nên trốn về TP. Cần Thơ. Sau đó, các đối tượng đến truy tìm, khống chế, đòi nợ.