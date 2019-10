Nóng 24h: Người đàn ông hành hung phụ nữ ở cây ATM chịu hình phạt nào?

1. Phạt 2,5 triệu đồng kẻ côn đồ hành hung người phụ nữ ở cây ATM: Liên quan đến vụ hành hung người phụ nữ khi đi rút tiền ở cây ATM, chiều 13/10, vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, công an quận đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với Đào Quang Tiến (39 tuổi, quê quán Thái Bình, hiện trú ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), về hành vi tát và làm vỡ màn hình điện thoại di động của 1 người phụ nữ. Dự kiến, hôm nay Công an quận sẽ tống đạt quyết định xử phạt hành chính với người đàn ông này. Trong ảnh: Đối tượng Đào Quang Tiến. (Ảnh cắt từ clip)