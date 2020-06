Nóng 24h: Người đàn ông tử vong tại bệnh viện: Thu giữ một lưỡi lam dính máu

2. Công an truy bắt nghi phạm giết người ở cổng bến xe An Sương: Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là ông Mai Thanh T., 43 tuổi, ngụ Hóc Môn. Trước đó, khoảng 4h30 sáng 14/6, người dân phát hiện ông T. bị đâm trọng thương, chết ở cổng bến xe An Sương. Đến gần 9h sáng 14/6, Công an huyện Hóc, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm gây án ở cổng bến xe An Sương. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có một chiếc xe máy nghi là của nghi phạm. Trong ảnh: Nơi xảy ra án mạng.