Nóng 24h: Nguồn gốc khẩu súng CSGT ở Đồng Nai dùng “bắn” chết người

Nghi can là CSGT bắn chết người ở Biên Hòa khai lý do nổ súng: Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phước (39 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa), nghi phạm nổ súng bắn chết người tại phòng trọ tối 6/1. Nghi phạm đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC 67), Công an tỉnh Đồng Nai, mang quân hàm trung úy. (Ảnh: Người Lao Động) Tối 6/1, anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) cùng với một người bạn đang ở trong phòng trọ tại KP6, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa thì bất ngờ bị một người lạ mặt nổ súng vào đầu, gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện vào sáng 7/1. (Ảnh: Infonet) Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Tấn Phước đã đến công an đầu thú.(Ảnh: Pháp luật Việt Nam) Con rể hờ sát hại mẹ và chị vợ: Theo Người Lao Động, sáng 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng C45 đã bắt được Lê Văn Ri (71 tuổi) - nghi phạm sát hại dã man cụ bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và con gái của cụ là bà Võ Thị Phượng (45 tuổi), cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Người Lao Động) Sau khi sát hại bà Năm và chị Phượng, nghi phạm Ri bỏ trốn và bị công an bắt giữ tại TP.HCM. Ri là con rể của bà Năm. Trong ảnh, Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án.(Ảnh: Công an Nhân dân) Hơn 10 năm trước, ông Ri có quen biết với con gái nạn nhân là Võ Thị Bảnh (47 tuổi), quen nhau được một thời gian, hai người cất nhà ở gần gia đình cụ Năm và sống như vợ chồng. Thời gian gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên bà Bảnh bỏ nhà đi. Cho rằng gia đình bà Năm che giấu vợ mình, tối 5/1, ông Ri cầm dao đến nhà mẹ vợ hỏi chuyện, rồi xảy ra chuyện.(Ảnh: Báo Sóc Trăng) "Kho" hung khí "khủng" của cặp vợ chồng ở Củ Chi: Chiều tối 6/1, Đội Hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi triệt phá thành công một kho hung khí, công cụ hỗ trợ với số lượng cực lớn, của hai vợ chồng Phạm Thành Long (SN 1984) và Vũ Thị Diệp (SN 1990, ngụ Củ Chi). Trong ảnh, kho hung khí công an phát hiện (Ảnh: Công an TPHCM) Điều tra vụ nhà dân ở Bắc Kạn bị đặt mìn: Khoảng 14h10 ngày 6/1 tại nhà riêng của bà L.T.Nh (ở thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì) phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó, người dân địa phương phát hiện 1 người đàn ông nhảy qua cửa sổ sau nhà bà N. bỏ trốn lên rừng, bỏ lại chiếc xe máy tại hiện trường. Ông Dương Hữu Bường - Chủ tịch UBND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo CAH Na Rì vào cuộc, điều tra làm rõ vụ nổ mìn khiến bà N nguy kịch. Trong ảnh, ngôi nhà xảy ra vụ nổ (Ảnh: An ninh Thủ đô) Vận chuyển trái phép pháo hoa từ Trung Quốc về Việt Nam: Sang Trung Quốc mua pháo định mang về Việt Nam bán kiếm lời, Trần Hoàng Kiên (SN 1984, trú tại tổ 17, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai) không ngờ bị công an tóm gọn ngay tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Giám đốc 9X kinh doanh thuốc Đông y, mỹ phẩm... chui: Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 11 tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Ngọc Anh (tại P805 tòa nhà Housinco Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội), do Phạm Ngọc Anh (SN 1994, làm Giám đốc) phát hiện hơn 10.000 sản phẩm dưới dạng thuốc Đông y, nhãn hiệu Ngọc Anh như: đặc trị xương khớp, đặc trị viêm xoang, dầu thảo dược nhi... ước tính có trị giá hơn 1 tỷ đồng, nhưng không có giấy phép lưu hành. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Trong ảnh, Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án.(Ảnh: Công an Nhân dân) Hơn 10 năm trước, ông Ri có quen biết với con gái nạn nhân là Võ Thị Bảnh (47 tuổi), quen nhau được một thời gian, hai người cất nhà ở gần gia đình cụ Năm và sống như vợ chồng. Thời gian gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên bà Bảnh bỏ nhà đi. Cho rằng gia đình bà Năm che giấu vợ mình, tối 5/1, ông Ri cầm dao đến nhà mẹ vợ hỏi chuyện, rồi xảy ra chuyện.(Ảnh: Báo Sóc Trăng) "Kho" hung khí "khủng" của cặp vợ chồng ở Củ Chi: Chiều tối 6/1, Đội Hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi triệt phá thành công một kho hung khí, công cụ hỗ trợ với số lượng cực lớn, của hai vợ chồng Phạm Thành Long (SN 1984) và Vũ Thị Diệp (SN 1990, ngụ Củ Chi). 