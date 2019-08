Nóng 24h: Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh bị bắt

Ngày 23/7, giữa em Nguyễn Thanh Hiếu (13 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (người cô ruột của Hiếu, 34 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè ) có “lời qua tiếng lại". Bà Thoa tức giận đánh cháu thậm tệ gây thương tích nặng. Qua giám định của cơ quan chức năng, em Nguyễn Thanh Hiếu bị thương tật 13%. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cái Bè đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với nghi phạm Nguyễn Thị Kim Thoa. Trong ảnh: Cơ thể em Hiếu bị nhiều vết thương do bị đánh.