Nóng 24h: Nguyên nhân vụ nổ súng AK khiến 2 người đàn ông tử vong

Công an phường 6 phối hợp Cảnh sát điều tra TP.Tân An (Long An) đã làm rõ vụ báo tin cướp giả, Nguyễn Thanh Bình (SN 1992, ngụ phường 6, TP. Tân An) bị xử phạt hành chính về hành vi khai báo sai sự thật. Trước đó, do trước đây nợ tiền của 1 nhóm người chậm trả, Bình bị họ chặn lại. Nhưng sau đó, Bình khai với công an là bị băng nhóm giang hồ chặn đánh, cướp đi nhiều tài sản../.