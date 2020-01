Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp hàng chục xe máy: Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lã Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Xuân Lực về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trong thời gian qua. : Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lã Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Xuân Lực về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trong thời gian qua.