Nóng 24h: Nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma bị tạm giam

1. Bắt tạm giam nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma: Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã bắt tạm giam Phan Xuân Thiện (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma) và Hoàng Trúc Vy (nguyên là nhân viên Phòng nghiên cứu phát triển thuộc Công ty cổ phần VN Pharma) để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". Trong ảnh: Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ Công ty VN Pharma “buôn lậu” thuốc chữa ung thư tháng 10/2017. (ảnh: TTXVN) 2. Xét xử vụ chạy thận làm chết người: Tại phiên xử ngày 16/1 vụ chạy thận làm chết người tại TAND TP Hòa Bình, bị cáo Hoàng Công Lương đã có đơn trình bày với HĐXX về việc mất ngủ nhiều ngày liền, sức khỏe không tốt. Khi được người bào chữa cho mình là luật sư Hoàng Ngọc Biên đề nghị hỏi, Hoàng Công Lương tiếp tục xin giữ quyền im lặng. Với lá đơn này, HĐXX đồng ý cho Hoàng Công Lương chỉ trả lời những vấn đề về chuyên môn và có quyền giữ im lặng với các vấn đề khác. Bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc công ty xử lý nước Trâm Anh thừa nhận lỗi của mình là không ngăn cản việc sử dụng hệ thống lọc nước RO cho chạy thận nhân tạo. 3. Nghi án con trai phát bệnh tâm thần, lấy dao chém chết mẹ: Khoảng 21h ngày 15/1, Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1976, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) được cho là đã dùng dao chém nhiều nhát vào người mẹ đẻ làm bà chết tại chỗ. Công an huyện Tân Biên nhận được tin báo từ người dân đã đến ngay hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (ảnh: Dân Trí) Nguyên nhân ban đầu được xác định, cách đây vài ngày, Cường có biểu hiện bệnh tâm thần, tự nói lảm nhảm một mình, ít ăn, ít ngủ, có hành vi khác với người bình thường. Bẵng đi vài ngày người nhà không để ý thì đến tối ngày 15/1 xảy ra vụ án mạng đau lòng trên. (ảnh: Dân Trí) 4. Bắt nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi hơn 180%/năm: Ngày 16/1, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tiếp tục lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ án cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi đối với một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen ở khu vực nông thôn. Kết quả điều tra bước đầu, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2018, Nguyễn Minh Huy và đồng bọn đã thực hiện 375 kỳ vay, hoàn tất 275 giao dịch, với tổng số tiền gốc cho vay trên 2,4 tỷ đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng và 100 giao dịch khác vẫn đang thực hiện. Cơ quan điều tra xác định, mức lãi suất Nguyễn Minh Huy cho vay tương ứng với 182,5%/năm. 5. Đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ: Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Trần Văn Chung (SN 1988, trú tại số 2F Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân). Để điều hành đường dây, Chung sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, tổ chức nhiều “chân rết” để mồi chài, thu hút các con bạc. Lấy lý do cần mặt bằng để kinh doanh, Chung thuê tầng 1 số nhà 5A Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng nhằm tạo vỏ bọc dễ dàng điều hành đường dây cá độ bóng đá. Trần Văn Chung khai nhận tổng số tiền giao dịch cờ bạc mà các đối tượng thực hiện từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt khoảng 250 tỷ đồng./.

