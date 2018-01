Nóng 24h: Nhận định ban đầu vụ 2 vợ chồng bị sát hại dã man

Mánh khóe của cặp vợ chồng buôn cả kho súng, kiếm ở vùng ven TP HCM: Đội hình sự đặc nhiệm (đội 3) Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM đã phối hợp lực lượng Công an huyện Củ Chi, phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép các loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ quy mô lớn. Đường dây này do vợ chồng Phạm Thành Long (34 tuổi) và Vũ Thị Diệp (28 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) giữ vai trò cầm đầu. Vợ chồng Phạm Thành Long và Vũ Thị Diệp - Ảnh: PC45 cung cấp Đội hình sự đặc nhiệm (đội 3) Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM đã phối hợp lực lượng Công an huyện Củ Chi, phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép các loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ quy mô lớn. Đường dây này do vợ chồng Phạm Thành Long (34 tuổi) và Vũ Thị Diệp (28 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) giữ vai trò cầm đầu. Vợ chồng Phạm Thành Long và Vũ Thị Diệp - Ảnh: PC45 cung cấp