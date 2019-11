Các bị can Vì Thị Thu, Bùi Văn Công bị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo điểm h, khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Các bị can: Lường Văn Hùng, Trần Thị Hiền bị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Bị can Vì Văn Toán bị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo điểm b, khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 và tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, theo điểm b khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.