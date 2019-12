Nóng 24h: Nhiều thanh niên nam nữ chơi ma túy tập thể trong khách sạn

2) Hôm nay (26/12) đưa ra xét xử vụ sát hại nữ sinh giao gà: Công an tỉnh Điện Biên có kế hoạch tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sỹ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội đồng xét xử, các bị can cũng như mọi công dân đến tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sát hại nữ sinh giao gà.