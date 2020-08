Nóng 24h: Nhóm thanh niên gây rối trước cổng công an phường

Làm rõ việc nhóm thanh niên gây rối trước cổng Công an phường ở Lào Cai: Công an thành phố Lào Cai đang chỉ đạo làm rõ việc một nhóm thanh niên gây rối trật tự trước trụ sở Công an phường ở Lào Cai đêm 25, rạng sáng 26/7. Sự việc bắt nguồn từ việc tổ công tác của Công an phường khi tuần tra phát hiện một xe motor hiệu Wave Alpha không gương, không yếm, không biển kiểm soát nên kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra các đối tượng không hợp tác, có hành vi cản trở, gây sức ép với lực lượng chức năng. : Công an thành phố Lào Cai đang chỉ đạo làm rõ việc một nhóm thanh niên gây rối trật tự trước trụ sở Công an phường ở Lào Cai đêm 25, rạng sáng 26/7. Sự việc bắt nguồn từ việc tổ công tác của Công an phường khi tuần tra phát hiện một xe motor hiệu Wave Alpha không gương, không yếm, không biển kiểm soát nên kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra các đối tượng không hợp tác, có hành vi cản trở, gây sức ép với lực lượng chức năng.