Nóng 24h: Những kẻ sát hại dã man 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm

Sau 30 tiếng xảy vụ cháy, đến 8h30 ngày 13/6, lực lượng công an đã bắt được nghi can tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đưa về TPHCM phục vụ điều tra. Nghi can khai nhận đã rút xăng từ xe gắn máy của mình để đốt nhà. Do cháy xăng nên ngọn lửa bùng rất nhanh, phòng trọ có diện tích khá nhỏ chỉ 12m2, gần như các nạn nhân ngạt khói ngay lập tức nên không kịp phản ứng. Ảnh: Nghi can Phan Văn Quang tại Cơ quan công an./.