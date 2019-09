Nóng 24h: Níu kéo không thành, sát hại người yêu rồi tự tử

Giả vờ mua vàng rồi cướp giật: Sáng 9/9, theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Cơ quan này đang tiến hành tạm giữ và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản đối với đối tượng Trần Văn Khang (SN 2001, quê quán tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên vào làm liều giả mua vàng rồi giật. : Sáng 9/9, theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Cơ quan này đang tiến hành tạm giữ và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản đối với đối tượng Trần Văn Khang (SN 2001, quê quán tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên vào làm liều giả mua vàng rồi giật.