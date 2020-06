Nóng 24h: Nữ “cò đất” có 2 tiền án tiếp tục đi lừa đảo

3. Thượng úy Cảnh sát giao thông “gạ tình” ở Khánh Hòa bị buộc xuất ngũ: Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, Thượng úy Nguyễn Cảnh An, công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Nha Trang đã bị đình chỉ công tác 30 ngày để làm rõ thông tin tố cáo gạ cô gái vi phạm giao thông vào khách sạn. Sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị xác định, kết quả Thượng úy Nguyễn Cảnh An đã có vi phạm nghiêm trọng, bị giáng 2 bậc cấp hàm và buộc xuất ngũ.