Nóng 24h: Nữ sinh bị bạn trai sát hại trong nhà nghỉ sau cuộc cãi vã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 3 bị can gồm Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh về tội Buôn lậu liên quan vụ buôn lậu dược liệu “đội lốt” hoa quả khô.