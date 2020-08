Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy, vũ khí quân dụng: Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công chuyên án 520H đấu tranh với tổ chức “Mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ”, do Huỳnh Trần Hùng (SN 1985, trú tại khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang) cầm đầu. : Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công chuyên án 520H đấu tranh với tổ chức “Mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ”, do Huỳnh Trần Hùng (SN 1985, trú tại khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang) cầm đầu.