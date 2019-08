Di lý đối tượng mạo danh công an lừa đảo rồi bỏ trốn: Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa di lý đối tượng lừa đảo do công an thành phố Hà Tĩnh hỗ trợ bắt giữ để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo. Lê Văn Đỉnh đã mạo danh công an để làm quen với một phụ nữ có hộ khẩu tại TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), sau đó vay tiền và mượn ô tô của nạn nhân mang đi cầm cố, rồi bỏ trốn. : Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa di lý đối tượng lừa đảo do công an thành phố Hà Tĩnh hỗ trợ bắt giữ để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo. Lê Văn Đỉnh đã mạo danh công an để làm quen với một phụ nữ có hộ khẩu tại TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), sau đó vay tiền và mượn ô tô của nạn nhân mang đi cầm cố, rồi bỏ trốn.