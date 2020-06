5) Bắt tạm giam thầy giáo dâm ô học sinh: Ngày 17/6, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Châu (SN 1971), giáo viên Trường Tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng để điều tra làm rõ về hành vi “Dâm ô trẻ em”.