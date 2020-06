Đối tượng vận chuyển ma túy tăng ga bỏ chạy khi bị công an dừng xe: Công an tỉnh Sơn La ngày 27/6 thông tin, tại khu vực bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mường La vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, khoảng 1.000 viên ma tuý tổng hợp. : Công an tỉnh Sơn La ngày 27/6 thông tin, tại khu vực bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mường La vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, khoảng 1.000 viên ma tuý tổng hợp.