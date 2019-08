Nóng 24h: Sự thật về nhà đất của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

2. Tin mới nhất vụ lái xe ô tô tông phía sau, 3 học sinh chết thương tâm: Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tùng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, do không làm chủ được tốc độ, khi đi đến địa phận xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Tùng va chạm với xe máy điện, vụ tai nạn khiến cả 3 cháu bé tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.