Nóng 24h: Tài xế lùi xe làm tử vong cháu bé ở Nghệ An đã bị bắt

3) Truy nã nguyên Chủ tịch Petroland - Ngô Hồng Minh: Ngày 25/4, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định truy nã bị can Ngô Hồng Minh (60 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland). Bị can Ngô Hồng Minh bị khởi tố điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.