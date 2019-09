Nóng 24h: Tài xế Phiến thực nghiệm vụ bỏ quên bé trai trên xe

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), về tội Nhận hối lộ quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội Đưa hối lộ quy định tại điều 364 bộ luật Hình sự đối với Hồ Chúc, giáo viên trường THPT Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình.