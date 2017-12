Nóng 24h: Tài xế và phụ xe bị bắn do mâu thuẫn giữa 2 nhà xe

Nguyên nhân nhóm côn đồ bắn lái và phụ xe khách, đâm chủ xe: Liên quan đến vụ việc tài xế và phụ xe khách bị côn đồ bắn trọng thương tại chân cầu Lạc Quần (Xuân Trường - Nam Định), tối 29/12, Công an huyện Xuân Trường đã thông tin về vụ việc. Trong ảnh, lái và phụ xe Tú Hùng bị thương sau mâu thuẫn. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tranh giành khách giữa nhà xe Anh Ốc (chạy tuyến Xuân Trường – Hà Nội) với nhà xe Tú Hùng (chạy tuyến Hải Hậu – Yên Nghĩa). Bình thường 2 xe này chạy đến chân Cầu Lạc Quần thì trùng giờ. Trong ảnh, chân cầu Lạc Quần nơi xảy ra vụ việc. Khởi tố nữ doanh nhân nổi tiếng ở Huế: Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hương (SN 1958, trú đường Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP Huế). Bà Hương là Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ Thuận Thành (69 Nguyễn Biểu, phường Thuận Thành, TP.Huế). Trong ảnh, Cơ quan công an khám xét trụ sở Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ Thuận Thành và đọc lệnh khởi tố đối với bà Lê Thị Hương. (Ảnh: CA) Trăm cảnh sát kiểm tra 2 quán bar nổi tiếng Sài Gòn: Rạng sáng 30/12, gần một trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM gồm nhiều lực lượng như Cảnh sát Quản lý Hành chính, Cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113… phối hợp cùng Đoàn 1 Kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP đồng loạt kiểm tra hành chính đối với 2 tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở quận 1. Qua đó, phát hiện nhiều dân chơi đang phê ma túy. (Ảnh: Công an TPHCM) Côn đồ mang hung khí chặn xe “xin tiền” trên cao tốc: Liên quan đến vụ mang hung khí chặn xe cướp tài sản, thách báo công an ở Phú Thọ, ngày 30/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nhóm đối tượng chặn xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh) để xin tiền tài xế. Hiện lái xe khách bị các đối tượng cướp tiền đang tới cơ quan điều tra để làm việc”. Trong ảnh, nhóm thanh niên chặn xe "xin tiền" trên cao tốc. (Ảnh cắt từ clip) Truy xét biển số xe tải lao vào người mặc quân phục CSGT ở Hà Nội: Trưa 30/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc một chiếc xe tải lao vào người mặc quân phục được cho là cán bộ đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội). Hình ảnh cắt từ clip ghi lại sự việc. Xác minh được nhóm đối tượng chém 2 thanh niên giữa đường phố Đà Nẵng: Sáng 30/12, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra đã xác minh được các đối tượng đánh nhau trong clip xảy ra trên đường Trần Cao Vân vào tối 26/12. (Hình ảnh chụp từ clip) Phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo lậu tại vùng biên Hướng Hóa: Rạng sáng 30/12, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Công an huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu tại khu vực biên giới thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện 2 bao tải pháo lậu bên đường.

Nguyên nhân nhóm côn đồ bắn lái và phụ xe khách, đâm chủ xe: Liên quan đến vụ việc tài xế và phụ xe khách bị côn đồ bắn trọng thương tại chân cầu Lạc Quần (Xuân Trường - Nam Định), tối 29/12, Công an huyện Xuân Trường đã thông tin về vụ việc. Trong ảnh, lái và phụ xe Tú Hùng bị thương sau mâu thuẫn. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tranh giành khách giữa nhà xe Anh Ốc (chạy tuyến Xuân Trường – Hà Nội) với nhà xe Tú Hùng (chạy tuyến Hải Hậu – Yên Nghĩa). Bình thường 2 xe này chạy đến chân Cầu Lạc Quần thì trùng giờ. Trong ảnh, chân cầu Lạc Quần nơi xảy ra vụ việc. Khởi tố nữ doanh nhân nổi tiếng ở Huế: Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hương (SN 1958, trú đường Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP Huế). Bà Hương là Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ Thuận Thành (69 Nguyễn Biểu, phường Thuận Thành, TP.Huế). Trong ảnh, Cơ quan công an khám xét trụ sở Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ Thuận Thành và đọc lệnh khởi tố đối với bà Lê Thị Hương. (Ảnh: CA) Trăm cảnh sát kiểm tra 2 quán bar nổi tiếng Sài Gòn : Rạng sáng 30/12, gần một trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM gồm nhiều lực lượng như Cảnh sát Quản lý Hành chính, Cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113… phối hợp cùng Đoàn 1 Kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP đồng loạt kiểm tra hành chính đối với 2 tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở quận 1. Qua đó, phát hiện nhiều dân chơi đang phê ma túy. (Ảnh: Công an TPHCM) Côn đồ mang hung khí chặn xe "xin tiền" trên cao tốc: Liên quan đến vụ mang hung khí chặn xe cướp tài sản, thách báo công an ở Phú Thọ, ngày 30/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: "Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nhóm đối tượng chặn xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh) để xin tiền tài xế. Hiện lái xe khách bị các đối tượng cướp tiền đang tới cơ quan điều tra để làm việc". Trong ảnh, nhóm thanh niên chặn xe "xin tiền" trên cao tốc. (Ảnh cắt từ clip) Truy xét biển số xe tải lao vào người mặc quân phục CSGT ở Hà Nội: Trưa 30/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc một chiếc xe tải lao vào người mặc quân phục được cho là cán bộ đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội). Hình ảnh cắt từ clip ghi lại sự việc. Xác minh được nhóm đối tượng chém 2 thanh niên giữa đường phố Đà Nẵng: Sáng 30/12, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra đã xác minh được các đối tượng đánh nhau trong clip xảy ra trên đường Trần Cao Vân vào tối 26/12. (Hình ảnh chụp từ clip) Phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo lậu tại vùng biên Hướng Hóa: Rạng sáng 30/12, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Công an huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu tại khu vực biên giới thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện 2 bao tải pháo lậu bên đường.