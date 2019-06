Nóng 24h: Tạm giữ 5 người trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng

Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83) Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp Công an phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) phát hiện, triệt phá một tụ điểm chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ cho học sinh, sinh viên nhằm gian lận trong các kỳ thi.