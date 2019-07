Khởi tố nam thanh niên chém bạn nhậu vì làm rơi "mồi nhậu": Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Bhil Byă, 36 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra "về hành vi cố ý gây thương tích". : Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Bhil Byă, 36 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra "về hành vi cố ý gây thương tích".