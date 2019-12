Phục hồi điều tra vụ án hình sự tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam: Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa ban hành Thông báo số 299/TB-ANĐT, ngày 04/12 nêu rõ: "Ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT đối với số vụ án: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra năm 2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ANĐT ngày 04/7/2018 của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam". (Ảnh: Tiền Phong) : Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa ban hành Thông báo số 299/TB-ANĐT, ngày 04/12 nêu rõ: "Ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT đối với số vụ án: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra năm 2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ANĐT ngày 04/7/2018 của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam". (Ảnh: Tiền Phong)